Ksiądz w czasie kolędy nie chciał pieniędzy; rozdawał prezenty To chyba jedyna taka kolęda w Polsce. Ks. Mieczysław Puzewicz z Lublina w czasie kolędy odwiedził wielu wiernych. Nie oczekiwał od nich jednak białej koperty. Wręcz przeciwnie. Odwiedzanym wręczał prezenty. Zazwyczaj odwiedzają ich tylko funkcjonariusze służb porządkowych lub opieka społeczna. W czasie kolędy przyszedł też do nich ks. Mieczysław Puzewicz, delegat do spraw osób wykluczonych w Archidiecezji Lubelskiej. Wraz z wolontariuszami ruszył do tych, którzy nie posiadają swojego domu i zwyczajnie nie mają jak przyjąć osoby duchownej. – Często parafia nawet nie wie o ich istnieniu, a ja ich dobrze znam i wiem, gdzie akurat przebywają. Mam około stu takich adresów – altanki, kanały ciepłownicze, wagony kolejowe, pustostany – mówi nam ks. Mieczysław Puzewicz. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.