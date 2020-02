Kto zyskuje, a kto traci na poprawkach do budżetu? Beneficjentami przyjętych przez Sejm poprawek do budżetu są kancelaria premiera, Agencja Wywiadu i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wydatki na obie służby specjalne zwiększono o kwotę dwukrotnie wyższą niż 10 mln zł, które przeznaczono dodatkowo na Narodową Strategię Onkologiczną. W trakcie prac nad budżetem, który Sejm – przy sprzeciwie całej opozycji – uchwalił w piątek, 14 lutego, posłowie zaakceptowali wyłącznie poprawki klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie z ponad pół tysiąca poprawek wnioskowanych przez posłów opozycyjnych zostały odrzucone. Jak tłumaczył podczas posiedzenia Sejmu przewodniczący Komisji Finansów Publicznych poseł PiS Henryk Kowalczyk, “zdecydowana większość z nich (poprawek opozycji – red.) dotyczyła problematyki o charakterze regionalnym, dofinansowania poszczególnych inwestycji w regionach. Komisja nie zaakceptowała tych poprawek z różnych względów. Ogólnie rzecz biorąc, komisja opierała się również na opinii przedstawiciela rządu, ministra finansów, który opiniował poprawki pozytywnie albo negatywnie”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

