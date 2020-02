Kubacki na podium w Sapporo Niesamowite zawody Pucharu Świata w Sapporo. W loteryjnych warunkach wygrał sensacyjnie Yukiya Sato przed Stefanem Kraftem i Dawidem Kubackim, który już do dziesięciu przedłużył serię konkursów z miejscem na podium. W sobotę w Sapporo działo się już w serii próbnej. Niekontrolowane podmuchy wiatru pojawiały się znikąd i równie szybko znikały. Dawid Kubacki, akurat w bezwietrznych warunkach, z niskiego progu, skoczył zaledwie 104 metry, co dało mu miejsce pod koniec czwartej dziesiątki, tuż za Aleksandrem Zniszczołem. – Okurayama to tradycyjne pole doświadczalne i okazja na przewietrzenie kadry. Toteż do Japonii Michal Doleżal nie zabrał Stefana Huli, Jakuba Wolnego i Macieja Kota. Dał za to szansę trójce z kadry B: Zniszczołowi, Andrzejowi Stękale i Klemensowi Murańce. Zniszczoł skoczył 109, Stękała 98, a Murańka 98,5 metra. Wywalczyli miejsca w ostatniej dziesiątce. Niemoc Polaków przełamał dopiero dziewiąty w serii próbnej Piotr Żyła. Zawodnik z Cieszyna uzyskał 132,5 metra, pięć krócej niż skaczący przed nim Yukiya Sato, ale obaj mieli diametralnie różne warunki. Japończykowi odjęto 22,1 pkt, Żyle już tylko 13,4 pkt, choć ich skoki dzieliło kilkadziesiąt sekund. W takich loteryjnych warunkach nie poradziło sobie wielu zawodników na czele z Norwegiem Johannem Andre Forfangiem, który w tym sezonie do drugiej serii nie awansował raz – gdy został zdyskwalifikowany. Norweg z wściekłością opuścił skocznię. Żyłę na prowadzeniu zmienił dopiero 47. na liście startowej Kubacki. Lider reprezentacji skoczył 136 metrów i przez chwilę mieliśmy dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach. Radość Kubackiego trwała jednak krótko. Następny po nim Ryoyu Kobayashi przeskoczył rozmiar skoczni. 141,5 metra zwycięzcy piątkowych kwalifikacji dało aż 9,8 pkt przewagi nad Kubackim, bo skakali w zbliżonych warunkach. Do końca pierwszej serii Kubackiego zdążył jeszcze wyprzedzić Stefan Kraft (138 metrów), natomiast skaczący jako ostatni lider Pucharu Świata Karl Geiger (132 metry) rozdzielił Polaków. Po pierwszej serii Kubacki trzeci, Żyła piąty, obaj z dużymi nadziejami na podium. W drugiej serii zmieścił się też 21. Stoch, ale 115,5 metra po przerwie chluby mu nie przynosi. Trzykrotny mistrz olimpijski nie złapał noszenia i szybko zrezygnował z walki o odległość, a nawet z lądowania telemarkiem. Nos zwieszony na kwintę po konkursie miał też Żyła, który skokiem na 123,5 metra wypadł z walki o czołowe lokaty. Nierówne warunki przerastały kolejnych skoczków. Los Żyły podzielił Geiger (116,5 metra), który dwa razy siadał na belce startowej. Na belce przetrzymany został też Kubacki, który jednak odpowiedział dobrą w szalonych warunkach próbą 126 metrów. W tamtej chwili dawało to drugą pozycję i nikłe marzenia na zachowanie miejsca na podium. Kiedy Stefan Kraft skoczył 125 metrów, zepchnął Kubackiego na trzecie miejsce. Polski skoczek mógł się już żegnać z serią konkursów z miejscem na podium (wyśrubował ją do dziewięciu), bo pozostawał tylko Ryoyu Kobayashi, który po pierwszej serii wyprzedzał Polaka o 9,8 punktu. Ale kapryśny wiatr pogrążył i Kobayashiego, który zepsuł drugi skok, uzyskał ledwie 110 metrów i spadł na odległe 16. miejsce! Wygrał niespodziewanie inny z Japończyków Yukiya Sato, który w drugiej serii zakasował konkurencję skokiem na 138,5 metra. Drugiego Krafta wyprzedził aż o 10,2 punktu. Austriak miał jednak co świętować, bo w sobotę przejął od Geigera żółty plastron lidera Pucharu Świata. Żyła był 9., Stoch 22., a Kubacki w nieprawdopodobnych okolicznościach wywalczył dziesiąte podium z rzędu w Pucharze Świata. Na jego liście są kolejno: Oberstdorf (3.), Garmisch-Partenkirchen (3.), Innsbruck (2.), Bischofschofen (1.), Val di Fiemme (3.), Val di Fiemme (3.), Titisee-Neustadt (1.), Titisee-Neustadt (1.), Zakopane (3.) i Sapporo (3.), w którym w niedzielę pokusi się o przedłużenie serii już w roli trzeciego skoczka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wyniki sobotniego konkursu w Sapporo: 1. Yukiya Sato (Japonia) 244,3 2. Stefan Kraft (Austria) 234,1 3. Dawid Kubacki (Polska) 229,5 4. Domen Prevc (Słowenia) 228,2 5. Jan Hoerl (Austria) 226,2 6. Stephan Leyhe (Niemcy) 223,9 7. Roman Koudelka (Czechy) 223,2 8. Peter Prevc (Słowenia) 223,1 9. Piotr Żyła (Polska) 220 10. Daniel Andre Tande (Norwegia) 217,9 … 22. Kamil Stoch (Polska) 190,9 41. Aleksander Zniszczoł (Polska) 64,5 45. Andrzej Stękała (Polska) 54,3 46. Klemens Murańka (Polska) 52,9 Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2019/20 1. Stefan Kraft (Austria) 963 2. Karl Geiger (Niemcy) 953 3. Dawid Kubacki (Polska) 884 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 846 5. Marius Lindvik (Norwegia) 593 6. Kamil Stoch (Polska) 583 7. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 493 8. Peter Prevc (Słowenia) 453 9. Yukiya Sato (Japonia) 448 10. Philipp Aschenwald (Austria) 443 … 13. Piotr Żyła (Polska) 383 36. Maciej Kot (Polska) 37 39. Stefan Hula (Polska) 31 43. Jakub Wolny (Polska) 22 63. Klemens Murańka (Polska) 4 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.