Kuriozalne wystąpienie Szydło w PE W Parlamencie Europejskim odbyła się kolejna debata na temat praworządności w Polsce. W obronie przeprowadzonych zmian w sądownictwie płomienną mowę starała się wygłosić Beata Szydło. W rzeczywistości była premier czytała z kartki znane slogany o tym, że “Polska jest krajem praworządnym”. – Reforma sądownictwa jest oczekiwana przez większość społeczeństwa. Jak każdy kraj w Europie mamy do tego prawo – mówiła Beata Szydło. Nie dodała jednak, że także większość społeczeństwa nie popiera PiS-owskich zmian w sądach oraz tego, iż ich efektem jest tylko wydłużenie postępowań sądowych. Szydło przekonywała, że w Europie nie wskazano, w jaki sposób jest łamana praworządność. – Od 4 lat tłumaczymy się z tego, co jest w innych krajach Europy. Polsce jest odmawiane prawo do suwerennych decyzji. Dlaczego tak się dzieje? – pytała była premier. – Nie ulegajcie presji politycznych frustratów. Jestem taką postawą zażenowana – apelowała do europarlamentarzystów. – Polska jest krajem praworządnym. Polski rząd działa zgodnie z konstytucją i traktatami unijnymi – stwierdziła. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

