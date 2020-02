Kurkuma – “złoto joginów”. Co robi dla organizmu? Znaną od tysięcy lat kurkumę jako pierwsi do leczenia wykorzystali Chińczycy. Jej wyjątkowe właściwości doceniła także medycyna ajurwedyjska. Jogini robili z niej słynne “złote mleko”, a mnisi używali jej do barwienia charakterystycznych szat. Na czym polega wyjątkowa moc przyprawy, która odstrasza drobnoustroje chorobotwórcze i pomaga pozbyć się z organizmu pasożytów? Dlaczego zawsze warto dodawać do niej odrobinę pieprzu? Wyjaśniamy wszystkie tajemnice dotyczące kurkumy. Kurkuma (nazywana też ostryżem długim, żółcieniem, szafranicą, szafranem indyjskim lub żółtym imbirem) jest byliną należącą do rodziny imbirowatych, która od tysięcy lat rośnie dziko m.in. w Indiach, Chinach, na Tajwanie, Sri Lance, w innych krajach Azji Południowej, a także m.in. w Peru oraz w Australii. Nazwa kurkuma pochodzi od staroarabskiego słowa kurkum oznaczającego kłącze tej rośliny. Natomiast angielskie określenie turmeric używane do opisywania tej przyprawy nawiązuje do łacińskiego zwrotu terra merita, którym opisywano też… ochrę, czyli sproszkowany pigment (występujący w kolorze żółtym, czerwonym i brązowym) używany do barwienia naczyń, tkanin, skór i innych materiałów oraz do ozdabiania ciała lub jako dodatek do produktów kosmetycznych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

