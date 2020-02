Lekarz, który ostrzegał przed koronawirusem, nie żyje 34-letni okulista Li Wenliang w grudniu próbował ostrzec innych lekarzy przed tajemniczą chorobą. Miał z tego powodu kłopoty, grożono mu odpowiedzialnością karną. 30 stycznia okazało się, że sam padł ofiarą koronawirusa. W czwartek chińskie media poinformowały, że zmarł, wkrótce potem jednak zmieniły wersję i zapewniały, iż walka o jego życie wciąż trwa. Po kilku godzinach niepewności informację o jego śmierci przekazał szpital, w którym leczono 34-latka. O śmierci Li Wenlianga – lekarza, który w grudniu usiłował ostrzec kolegów po fachu przed tajemniczą chorobą – jako pierwsze poinformowały w czwartek po południu czasu polskiego chińskie media. Wiadomość potwierdziła wkrótce potem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), składając kondolencje. “Wszyscy musimy docenić pracę, którą wykonał nad koronawirusem” – napisano na Twitterze organizacji. Informację o śmierci lekarza przekazały największe media na całym świecie. Wywołała ogromne wzburzenie, zwłaszcza wśród użytkowników chińskiego Weibo. Po kilku godzinach chińskie media zaczęły zmieniać wersję wydarzeń. Rządowy “Global Times”, który jako jeden z pierwszych poinformował o śmierci lekarza, podał, że Li jest w ciężkim stanie, ale wciąż walczy o życie. Taki komunikat pojawił się też na Weibo, na profilu szpitala w Wuhanie, w którym leczono 34-latka. Z niektórych chińskich portali zaczęły znikać wiadomości o tym, że mężczyzna zmarł. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja 1 Comment Search

