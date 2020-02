Lekcje religii w szkołach zrobiły więcej złego niż dobrego Pierwsze moje inicjatywy ustawodawcze jako prezydenta będą dotyczyć wymiaru sprawiedliwości, zaprzysięgnę też wszystkich sędziów TK wybranych zgodnie z konstytucją – mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska na spotkaniu w Piasecznie. Opowiedziała się też przeciw religii w szkołach. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta spotkała się w poniedziałek wieczorem z mieszkańcami Piaseczna koło Warszawy w wypełnionej po brzegi sali miejscowego Centrum Edukacyjno-Multimedialnego. Przez ponad godzinę Kidawa-Błońska odpowiadała na pytania uczestników spotkania, dotyczące wielu dziedzin życia. Była m.in. pytana o lekcje religii w szkołach. Przekonywała, że nie sprawdziły się i “zrobiły więcej złego niż dobrego”, powinny więc wrócić do salek katechetycznych przy kościołach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.