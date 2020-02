Liczba ofiar koronawirusa wciąż rośnie Chińska Narodowa Komisja Zdrowia podała w sobotę liczbę ofiar śmiertelnych w Chinach po wybuchu nowego koronawirusa. Potwierdzone przypadki w Chinach kontynentalnych wzrosły 397, osiągając w sumie 76 288 – podaje CNN. W Chinach odnotowano kolejne 109 zgonów, co sprawia, że łączna liczba ofiar śmiertelnych to 2345 osób. Globalna liczba ofiar śmiertelnych wynosi 2360 osób. Zdecydowana większość przypadków i zgonów w Chinach została zarejestrowana w Hubei. Liczba chorych Korei Południowej wzrosła do 340 po tym, jak w sobotę zgłoszono ponad 140 nowych infekcji. Około połowa wszystkich przypadków związana jest z grupą religijną na południu kraju. Dwóch pacjentów zmarło z powodu wirusa w Korei Południowej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

