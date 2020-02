Ponad tysiąc ofiar śmiertelnych koronawirusa Liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych przez koronawirusa wzrosła w Chinach do 1016, a na całym świecie do 1018 – poinformowała we wtorek rano czasu lokalnego w Pekinie państwowa komisja zdrowia. W poniedziałek zmarło kolejnych 108 osób, głównie w prownicji Hubei, w której znajduje się pierwotne ognisko epidemii. To najtragiczniejszy bilans na przestrzeni jednej doby od początku wybuchu epidemii. W ostatnich dniach liczba ofiar śmiertelnych rosła i przekraczała kolejno 60 i 70 w ciągu doby. W sobotę zmarło 89 osób, a w niedzielę 97. W ciągu 24 godzin do poniedziałkowego wieczora zarejestrowano też 2478 nowych przypadków zakażeń w Chinach kontynentalnych. W sumie zakażonych jest tam już ponad 42 tysiące osób, a na całym świecie ponad 43 tysiące. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

