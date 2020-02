Linette nie dała rady Muchovej Już w 1. rundzie Qatar Total Open mistrzyni niedawnego turnieju w Hua Hin wysoko przegrała z Karoliną Muchovą 3:6, 1:6. Do tej pory Linette mierzyła się z Czeszką dwa razy. W drodze po tytuł w Bronx Open Polka wygrała 6:7, 6:4, 7:6. Zemsta była słodka. Miesiąc później, w finale turnieju w Seulu, w godzinę z minutami Muchova rozgromiła Linette 6:1, 6:1. Niedzielnemu meczowi w Dausze bliżej było do tej drugiej potyczki. Choć w rankingu dzieliło je zaledwie sześć miejsc – Muchova jest 27., a Linette 33. na świecie – na korcie od początku zarysowywała się wyraźna przewaga Czeszki. Linette problemy miała już od pierwszego gema, kiedy została przełamana. Co prawda od razu odzyskała serwis, ale od 2:2 inicjatywę zdecydowanie przejęła wyżej notowana rywalka. O ile pierwszy set był relatywnie wyrównany, o tyle druga partia okazała się teatrem jednej aktorki. Rozpędzona Muchova dała sobie urwać tylko jednego gema, przywołując Polce mroczne wspomnienia z Seulu. W rozpoczętym w niedzielę turnieju ostała się więc już tylko jedna polska tenisistka. Iga Świątek zainauguruje zawody w Katarze w poniedziałek. Miała otwierać turniej pojedynkiem z Aryną Sabalenką, ale wobec wycofania się Simony Halep doszło do zmian w drabince i ostatecznie 18-letnia Polka zagra z rozstawioną z numerem 17 Donną Vekić. Będzie to rewanż za 3. rundę tegorocznego Australian Open, kiedy Świątek wygrała z wyżej notowaną rywalką 7:5, 6:3. Wynik 1. rundy Qatar Total Open: Karolina Muchova (Czechy) – Magda Linette (Polska) 6:3, 6:1 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

