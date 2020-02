Lista najbardziej romantycznych miejsc Ontario jest pełne uroczych miejsc, w których można umówić się na romantyczną randkę w Walentynki. Wśród nich wysoką pozycję zajmuje Toronto, znane ze swoich wysoko cenionych restauracji, atrakcji i drużyn sportowych. Amazon Canada opublikował listę 20 najbardziej romantycznych miast w Kanadzie, a Toronto zajęło drugie miejsce. W komunikacie prasowym zauważono, że „miejsca nr 2 i nr 3 trafiają do Toronto i Yellowknife, co pokazuje, że nawet w najzimniejszych częściach Kanady może być gorąco”. Miasta zostały wybrane na podstawie danych handlowych z ubiegłego roku. Amazon przeanalizował zakupy biżuterii, powieści romantycznych, komedii romantycznych i produktów erotycznych oraz wellness. Najlepiej sprzedającym się romantycznym prezentem w Kanadzie w tym roku była biżuteria.

W tym roku w rankingu znalazło się 14 miast, które nie znalazły się na zeszłorocznej liście. Ontaryjskie miasta North York, Ottawa, Pembroke i Kingston są nowe w tym roku. Miasto Burlington ponownie znalazło się w gronie najbardziej romantycznych miejsc w kraju. Fort McMurray w Albercie zajął pierwsze miejsce na liście. Tytuł ten przez ostatnie siedem lat należał do Victorii, B.C. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

