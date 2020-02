Listy do KRS poparli niemal wyłącznie beneficjenci rządów PiS Rzecznik KRS Maciej Mitera ma aż 96 procent podpisów od sędziów, którzy zyskali na „dobrej zmianie”. Tyle samo ma Dagmara Pawełczyk-Woicka, znajoma ministra Ziobry ze szkoły. Aż 13 członków KRS ma od 50 do 96 proc. takich podpisów Analizę, z której wynika, że kandydatów do nowej KRS poparli głównie sędziowie-beneficjenci „dobrej zmiany” – przygotowało stowarzyszenie sędziów Iustitia. Opublikowało ją w niedzielę 16 lutego 2020 na swojej stronie internetowej. Analiza Iustitii jest cenna, bo sędziowie sprawdzili wszystkie podpisy pod listami do KRS. Do tej pory było wiadomo, że znajdują się na nich podpisy sędziów delegowanych do ministerstwa sprawiedliwości (49 sędziów), prezesów i wiceprezesów sądów z nominacji ministra Ziobry (62 sędziów) oraz 60 sędziów, którzy po złożeniu podpisów dostali awans od nowej KRS. Listy podpisywali też sami kandydaci do nowej KRS. Poparcie dawali sobie nawzajem, a Maciej Nawacki z Olsztyna sam podpisał się pod swoją kandydaturą. Wsparła go też żona. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

