Listy poparcia dla kandydatów na sędziów-członków KRS ujawnione Przez wiele miesięcy politycy opozycji, sędziowie i media domagali się ujawnienia list z nazwiskami sędziów, popierających kandydatów do nowej KRS. Zostały one jednak utajnione. Na początku lutego Centrum Informacyjne Sejmu ujawniło, że kandydatów poparło łącznie 364 sędziów. Teraz listę 370 nazwisk opublikował portal wpolityce.pl. Na ujawnionej przez portal liście widnieją nazwiska sędziów z sądów w całym kraju. Znajdują się tam m.in. obecny rzecznik KRS Maciej Mitera (Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli), zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik (Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim), były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, Dagmara Pawełczyk-Woicka (Sąd Rejonowy Kraków – Podgórze; obecnie Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, członek KRS), Maciej Nawacki (Sąd Rejonowy w Olsztynie), Arkadiusz Cichocki (Sąd Okręgowy w Gliwicach), Jarosław Dudzicz (Sąd Rejonowy w Słubicach, obecnie w KRS). Są na niej m.in. nazwiska sędziów NSA, WSA oraz sądów okręgowych. “Analiza listy rozbija kłamliwą narrację o spiskowej teorii, którą lansują nam codziennie dziennikarze z ‘Gazety Wyborczej’ i TVN oraz wspierający bunt sędziowski politycy. Na liście znajduje się zaledwie garstka obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa, czy prezesów sądów powołanych przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę” – czytamy na stronie portalu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

