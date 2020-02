Listy poparcia sędziów do KRS wciąż utajnione Utajnienie list poparcia sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wciąż budzi wiele emocji i pytań. Kancelaria Sejmu, mimo sądowych wyroków, nie zamierza ich ujawniać. Rąbka tajemnicy postanowiło uchylić Centrum Informacyjne Sejmu. “W związku z licznymi zapytaniami oraz doniesieniami medialnymi dotyczącymi wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa przypominamy, że członkowie KRS zostali wybrani 6 marca 2018 r. na mocy uchwały Sejmu VIII kadencji. Pomiędzy 23 a 25 stycznia 2018 r. wpłynęły zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa poparte przez grupy co najmniej 2 000 obywateli lub 25 sędziów” – czytamy w komunikacie CIS zamieszczonym na stronie internetowej Sejmu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

