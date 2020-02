Ludzie z otoczenia Kim Dzong Una przerwali milczenie Czy wiedzieliście, że kiedy młody Kim Dzong Un grał na studiach ze znajomymi w koszykówkę, na mecze przychodzili specjalni “klaskacze”? Albo to, że jak miał siedem lat, dostał od ojca prawdziwy samochód przystosowany do prowadzenia przez dziecko? Te i wiele innych faktów z życia młodego dyktatora z Korei Północnej ujawnia Anna Fifield w książce “Wielki następca. Niebiańskie przeznaczenie błyskotliwego towarzysza Kim Dzong Una”. Kim Dzong Un jest wielkim fanem koszykówki, a w szczególności amerykańskiej ligi NBA. Zainteresowanie tym sportem wzbudziła w nim jego mama. Powtarzała mu stare północnokoreańskie powiedzenie, że grając w koszykówkę… urośnie.



Wzrost był mocnym deficytem w rodzinie dyktatora. Jego ojciec miał zaledwie 160 cm wzrostu i musiał nosić buty na koturnach, żeby to ukryć. Jak się okazało, w starym porzekadle kryło się ziarno prawdy, bo młody Kim zanim urósł wszerz, zyskał także kilka centymetrów wzrostu. Przerósł ojca o całe 10 centymetrów.

