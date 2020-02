Maciej Nawacki podarł apel ws. Pawła Juszczyszyna Sędziowie z Olsztyna w apelu do prezesa sądu rejonowego apelowali o “nieutrudnianie wykonywania pracy Pawłowi Juszczyszynowi”. “Tego rodzaju działania prezesa Macieja Nawackiego uznajemy za bezprawne” – napisali prawnicy w dokumencie, który Nawacki podarł na oczach kamer. Apel olsztyńskich prawnikówopublikował po południu Marek Tatała. “Warto wiedzieć przed głosowaniem jakiej uchwały stchórzył” – napisał na Twitterze członek Forum Obywatelskiego Rozwoju. W treści dokumentu czytamy, że sędziowie – jak się okazało – bezskutecznie próbowali wezwać prezesa Macieja Nawackiego do natychmiastowego zaniechania wszelkich działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków służbowych. “W tym do uchylenia zarządzenia wstrzymującego przydział spraw oraz zniesienia wszelkich nałożonych na niego ograniczeń, związanych z dostępem do systemu informatycznego i sali rozpraw” – napisali prawnicy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

