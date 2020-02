Macron wskazuje, co jest ważne ws. Polski Emmanuel Macron podsumował na Twitterze wizytę w Polsce. Zrobił to w stylu, który może nie spodobać się polskiej partii rządzącej. Francuski prezydent opublikował bowiem fragment z konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim, na którym podkreśla, że w kwestii polskich problemów z praworządnością jest po stronie Komisji Europejskiej. Prezydent Francji, który przebywa z dwudniową wizytą w Polsce, spotkał się w poniedziałek wieczorem z premierem Mateuszem Morawieckim. Na wspólnej konferencji prasowej nie zabrakło tematu praworządności, o którym Emmanuel Macron mówił już podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematu, który bardzo nie jest w smak Prawu i Sprawiedliwości. – Można by to zrobić pod publiczkę: zaprosić kogoś i udzielać mu lekcji. Ale Francja nie chce udzielać lekcji. Ważne jest jednak dla nas poszanowanie zasad i wartości oraz europejskich instytucji, a także fakt, aby utrzymany był europejski dialog i mógł się on zakończyć powodzeniem – mówił prezydent Francji i podkreślił, że “jedno państwo nie może oceniać innego państwa”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

