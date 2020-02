Magda Linette w ćwierćfinale w Hua Hin Magda Linette (42. WTA) pokonała Chinkę Peng Shuai (106. WTA) 7:5, 6:1 w drugiej rundzie turnieju WTA International w Hua Hin. Broniąca punktów za ubiegłoroczny półfinał Thailand Open Polka przy piłce setowej w pierwszej partii popisała się akcją, po której rywalka nie podniosła się do końca meczu. W ćwierćfinale rywalką 28-latki będzie Chinka Wang Xiyu (134. WTA). W pierwszym secie walka trwała od pierwszej do ostatniej piłki. Większość gemów była bardzo wyrównana, ale to Chinka jako pierwsza zanotowała przełamanie (na 2:1), by chwilę później prowadzić różnicą dwóch gemów (3:1). Linette nie złożyła jednak broni, a z czasem coraz skuteczniej potrafiła wykorzystać niedostatki 34-letniej rywalki w poruszaniu się po korcie i rozstrzygać na swoją korzyść grę na przewagi. Bardzo dobry pierwszy serwis sprawił, że poznanianka wyrównała na 3:3 i choć chwilę potem obie panie zanotowały po drugim przełamaniu, jej przewaga robiła się coraz wyraźniejsza. Niestety Polka miała też problemy z mocno wiejącym wiatrem, który wpłynął na jej większą liczbę niewymuszonych błędów. Linette świetnie wytrzymała końcówkę 68-minutowej partii mentalnie. Przy prowadzeniu 6:5 zdołała doprowadzić do gry na przewagi ze stanu 0/40. Przy drugiej piłce setowej, będąc w głębokiej defensywie, popisała się kapitalnym uderzeniem, które z pewnością będzie w czołówce lutowych zagrań cyklu WTA Tour. Wygrany set podziałał na Polkę mobilizująco, a gra starszej o sześć lat Chinki zupełnie się posypała. Po kilku minutach Linette prowadziła już 3:0. Można było odnieść wrażenie, że rywalka nie może osiągnąć równowagi psychicznej po piłce kończącej pierwszą partię. Od stanu 3:1 gemy wygrywała już tylko poznanianka. Drugi set trwał zaledwie 27 minut, a cały mecz godzinę i 35 minut. – Pierwsza partia była bardzo wyrównana. W jej drugiej fazie zaczęłam więcej korzystać z rotacji – powiedziała po ostatniej piłce Linette. Dla poznanianki było to drugie zwycięstwo nad Peng Shuai w ich drugim spotkaniu. W 2017 roku w Kuala Lumpur, przy jej prowadzeniu 5:2, rywalka zrezygnowała z dalszej gry. W środę Linette obchodziła swoje 28. urodziny. Prezentem okazało się zwycięstwo w pierwszej rundzie z Ukrainką Kateryną Bondarenko (495. WTA) 6:2, 6:2. Poznanianka wyraźnie dominowała w obu setach, szybko obejmując prowadzenie odpowiednio 4:1 i 3:0. Starsza o pięć lat Ukrainka popełniała sporo prostych błędów, do czego przyczyniła się też pogoda – momentami porywiście wiejący wiatr. W tym samym dniu z turniejem pożegnała się druga z Polek Katarzyna Kawa (128. WTA). W drugiej rundzie lepsza od niej okazała się rozstawiona z trójką Chinka Wang Qiang (27. WTA), wygrywając 6:3, 6:4. W ćwierćfinale Linette spotka się z Chinką Wang Xiyu, która jest rewelacją tajlandzkiego turnieju. W pierwszej rundzie pokonała 6:3, 6:4 rozstawioną z dwójką Chorwatkę Petrę Martić (15. WTA), a w drugiej 6:3, 6:4 Austriaczkę Barbarę Haas (140. WTA). Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej: Magda Linette (Polska, 5) – Kateryna Bondarenko (Ukraina) 6:2, 6:2. Wynik meczu 1/8 finału gry pojedynczej: Wang Qiang (Chiny, 3) – Katarzyna Kawa (Polska) 6:3, 6:4. Wynik meczu 2. rundy gry pojedynczej: Magda Linette – Peng Shuai 7:5, 6:1. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.