Magda Linette w finale turnieju WTA w Tajlandii Rozstawiona z numerem piątym Magda Linette wygrała z Rumunką Patricią Marią Tig 7:5, 6:4 w półfinale tenisowego turnieju WTA na kortach twardych w Hua Hin w Tajlandii. Zajmująca 42. miejsce w światowym rankingu Linette pokonała wcześniej w Tajlandii kolejno 495. Ukrainkę Katerynę Bondarenko, 106. Chinkę Shuai Peng oraz 134. Chinkę Xiyu Wang. Dopiero z tą ostatnią Polka straciła jednego seta. Sobotnia rywalka Linette sklasyfikowana jest na 105. pozycji. W pierwszym secie Tig postawiła zacięty opór Polce, która prowadziła 3:1, by później przegrać cztery gemy z rzędu. Przy stanie 5:4 Rumunka mogła przy swoim serwisie rozstrzygnąć partię, ale Polka doprowadziła do przełamania dwukrotnie, w międzyczasie wykorzystując swoje podanie, i wygrała 7:5. W drugiej odsłonie to Polka miała wysokie prowadzenie 5:2. Rywalka potrafiła przez jakiś czas wytrzymać presję, wygrała dwa gemy z rzędu i serwowała przy stanie 4:5. Wtedy została jednak przełamana przez Linette, która wykorzystała pierwszą piłkę meczową. Poznanianka zagra w finale imprezy WTA po raz czwarty w karierze. Wcześniej dotarła do decydującej fazy w nowojorskim Bronxie i Seulu (2019), a także w Tokio (2015). W USA zdobyła jedyny dotychczas tytuł. W listopadzie 2014 wygrała zawody pod szyldem WTA w chińskim Ningbo, ale był to turniej rangi K125, czyli nieco niższej i ten sukces nie jest uwzględniany przez tę organizację w wykazie triumfów Polki. W drugim półfinale, zmierzą się Hibino i Kueng. Z Japonką Linette grała już siedem razy i ma bilans 3:4. Ze Szwajcarką nie rywalizowała jeszcze nigdy. Przed rokiem w zawodach w Hua Hin Linette osiągnęła półfinał, przegrywając z późniejszą triumfatorką Ukrainką Dajaną Jastremską. Druga z Polek w tegorocznej edycji imprezy w Tajlandii Katarzyna Kawa odpadła w drugiej rundzie. Przegrała z kolejną z chińskich tenisistek Qiang Wang (nr 3.) 3:6, 4:6. Wynik półfinału: Magda Linette (Polska, 5) – Patricia Maria Tig (Rumunia) 7:5, 6:4

