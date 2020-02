Magda Linette z Rumunką Patricią Tig zagra o finał w Hua Hin Magda Linette idzie jak burza przez turniej WTA na kortach twardych w Hua Hin. W piątek polska tenisistka pokonała niżej notowaną Chinką Xiyu Wang 2:6, 6:3, 6:3 i podobnie jak przed rokiem zameldowała się w półfinale imprezy. Jej kolejną rywalką będzie Rumunka Patricia Maria Tig. Do piątkowego meczu obie zawodniczki nie straciły seta. Zajmująca 42. miejsce w światowym rankingu Linette pokonała 495. Ukrainkę Katerynę Bondarenko i 106. Chinkę Shuai Peng. W ćwierćfinale przeciwniczką 28-letniej Polki była 18-letnia Xiyu Wang, zwyciężczyni juniorskiego US Open w 2018 roku. Początek spotkania zdecydowanie należał do nastoletniej Chinki. Rozstawiona z “piątką” Linette została dwa razy przełamana i przegrywała już 0:4. Co prawda szybko odrobiła jedno przełamanie, potem jeszcze zdobyła gema przy swoim podaniu, lecz ostatecznie uległa 2:6. Później poznanianka grała zdecydowanie lepiej. W drugim secie przegrywała 0:1, jednak zdołała wyjść na prowadzenie 3:1 po asie serwisowym i gemie do zera. W decydującym secie szybko zrobiło się 3:0 i Polka kontrolowała sytuację na korcie. Ostatecznie triumfowała 6:3 i po prawie dwóch godzinach gry awansowała do półfinału. W nim spotka się ze 105. na liście WTA Tig. Przed rokiem w zawodach w Hua Hin Linette osiągnęła półfinał, przegrywając z późniejszą triumfatorką Ukrainką Dajaną Jastremską. Druga z Polek w tegorocznej edycji imprezy w Tajlandii Katarzyna Kawa odpadła w drugiej rundzie. Przegrała z kolejną z chińskich tenisistek Qiang Wang (nr 3.) 3:6, 4:6. Wyniki ćwierćfinałów gry pojedynczej: Magda Linette (Polska, 5) – Xiyu Wang (Chiny) 2:6, 6:3, 6:3 Patricia Maria Tig (Rumunia) – Saisai Zheng (Chiny, 4) 6:4, 6:2. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

