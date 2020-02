Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawiła sztab wyborczy Europoseł Bartosz Arłukowicz pokieruje kampanią kandydatki Platformy Obywatelskiej na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W sztabie wyborczym pracować będą również między innymi Izabela Leszczyna, Monika Wielichowska, Tomasz Siemoniak i Adam Szłapka. Operacyjnie sztabem ma zarządzać Michał Gramatyka. Sztab wyborczy Kidawy-Błońskiej przedstawił na czwartkowej konferencji prasowej lider PO Borys Budka. Poinformował, że kampanią wyborczą kandydatki na prezydenta pokieruje Bartosz Arłukowicz, rzecznikiem będzie szef Nowoczesnej Adam Szłapka. Za program wyborczy odpowiedzialna będzie posłanka Izabela Leszczyna. – Przejedziemy Polskę ze wchodu na zachód, przejedziemy z północy na południe, będziemy w małych wioskach, miastach i miasteczkach, zapraszamy was, abyście byli w naszym sztabie. Chcę wlać optymizm i wiarę w zwycięstwo. Coś, co wydaje się czasem trudne, jest do zrobienia – powiedział Arłukowicz. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.