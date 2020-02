Marcin Gortat oficjalnie zakończył karierę W NBA, czyli najlepszej koszykarskiej lidze świata, spędził 12 sezonów. W sobotę 15 lutego, dwa dni przed 36. urodzinami, ogłosił, że to koniec, że czas najwyższy na sportową emeryturę. – Nie wypadało dłużej zwodzić kibiców, dziękuję im za wsparcie – oznajmił Marcin Gortat. Do NBA trafił w roku 2007. Dwa lata później jako pierwszy Polak wystąpił w finale tych rozgrywek, reprezentując barwy Orlando Magic. Mistrzostwo zgarnęli wtedy Los Angeles Lakers, wygrywając serię 4-1. Po odejściu z Magic był zawodnikiem Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers. Ci ostatni zwolnili go w lutym 2019. W sobotę odbyła się w Los Angeles “Polish Heritage Night”. To wtedy Gortat ogłosił decyzję o sportowej emeryturze. – Nadszedł czas, żeby – po roku nieobecności na parkiecie – ostatecznie zakończyć karierę. Jestem dumny z tego, co osiągnąłem. Jestem dumny, że byłem w tej lidze tak długo i przetrwałem – mówił. Co dalej? – Będę się zajmował kolejnymi inicjatywami związanymi z moją fundacją, będę się realizował pod względem biznesowym, będę się rozkoszował życiem. I, oczywiście, któregoś dnia założę rodzinę – opowiadał. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

