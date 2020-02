Mariusz Kamiński zostaje, wotum nieufności odrzucone

Większość – 233 posłów – głosowało przeciw wotum nieufności, a 216 posłów poparło ten wniosek. Minister pozostaje na stanowisku. Wniosek poparły wszystkie opozycyjne kluby: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-Kukiz15 oraz koło Konfederacji. Przeciwko był klub PiS.

Wniosek o wotum nieufności dla koordynatora służb specjalnych i ministra spraw wewnętrznych i administracji w imieniu klubu KO przedstawił lider PO Borys Budka, który ocenił, że Kamiński “doprowadził do chyba największej w historii zapaści służb”. – Każdy przyzwoity poseł i każda przyzwoita posłanka powinni wstydzić się za to, że zamiast porządku, bezpieczeństwa i silnego państwa mamy państwo, w którym służby dopuściły do tak wielu afer, że w tym krótkim wystąpieniu nie sposób ich wszystkich wymienić – mówił Budka.

– Symbolem waszego rządu i nieudolności pana ministra będzie to, że dopuścił do tego, że nawet CBA zostało okradzione z własnych pieniędzy, to jest dzisiaj symbol i sukces tego ministra – “republika banasiowa”. Przecież to pan panie ministrze i pana koledzy wpuścili do Najwyższej Izby Kontroli człowieka, który zasłynął z tego, że oszukiwał wszystkich – premiera Mateusza Morawieckiego, kolegów partyjnych, służby. Chyba że, jak mówią niektórzy, działo się to za przyzwoleniem tych służb i było to celowe działanie – dodał Budka.

