Marsz narodowców i kontrmanifestacja w Hajnówce W niedzielę ulicami Hajnówki przeszedł V Hajnowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowany przez środowiska narodowe. Grupa kilkudziesięciu osób próbowała zablokować wydarzenie, jednak została usunięta z trasy marszu przez policję. Wcześniej tego dnia odbyły się także uroczystości upamiętniające ofiary pacyfikacji w 1946 roku kilku wsi z okolic Bielska Podlaskiego, dokonanej przez oddział podziemia niepodległościowego pod dowództwem “Burego”. Maszerujący w V Hajnowskim Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w niedzielę po południu mieli ze sobą flagi narodowe i ONR. Szli pod hasłem “Hajnówka” na biało-czerwonym tle. Hasło “Dla Ciebie Polsko” znalazło się na banerze z dużym prawosławnym krzyżem pośrodku i wizerunkami por. Włodzimierza Jurasowa “Wiarusa” oraz ppor. Mikołaja Kuroczkina “Leśnego”, było widać też m.in. banery upamiętniające Romualda Rajsa czy Danutę Siedzikównę “Inkę”. “Cześć i chwała bohaterom!”, “Zawsze w pamięci żołnierze wyklęci!”, “Narodowe Zjednoczenie Wojskowe!”, “Narodowa Hajnówka!”, “Chcemy wyklętych na lekcjach historii!”, “Bury, Bury, nasz bohater!” – krzyczeli. Na końcu szła grupa rekonstrukcyjna prezentująca oddział partyzancki, a cała manifestacja była zabezpieczana przez liczny oddział policji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.