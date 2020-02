Separacja Warszawy i Mazowsza służy przejęciu władzy – Tu nie chodzi o dobro regionu, tylko o łupy polityczne – nowe wybory i przejęcie władzy na Mazowszu – mówi w wywiadzie dla “Rzeczpospolitej” wojewoda mazowiecki Adam Struzik, odnosząc się do rządowego pomysłu separacji Warszawy i Mazowsza. W obszernym wywiadzie dla “Rzeczpospolitej” marszałek mówił o tym, że większość argumentów, które padają za podziałem administracyjnym, są “powierzchowne”. – Słyszałem różne argumenty, ale często są to argumenty ludzi, którzy bardzo powierzchownie zajmują się sprawą i polityką rozwoju, strategiami rozwoju, wykorzystaniem budżetów europejskich – mówi dziennikowi. W wywiadzie poruszono też kwestię budżetową województwa. – Gros naszych dochodów pochodzi z CIT. I to średnie województwo musiałoby żyć z janosikowego. Warszawa, która płaci 1,2 mld zł janosikowego jako gmina i powiat, pewnie płaciłaby jeszcze z 800 mln jako województwo. Musiałaby się dzielić nie tylko z tym obszarem mazowieckim, ale też z 15 innymi województwami. De facto: nie wystarczyłoby pieniędzy poza tym województwem metropolitalnym na utrzymanie dróg, instytucji, przewozów regionalnych itd. – mówi Struzik. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

