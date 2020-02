Marszałek Senatu zaprasza prezydenta na posiedzenie izby ws. koronawirusa Andrzej Duda zapowiedział, że chce zwołania specjalnego posiedzenia Sejmu, ws. rozprzestrzenia się koronawirusa. Tomasz Grodzki opublikował na swoim Twitterze post, w którym odniósł się do planów prezydenta: “Przypominam, iż Senat już wczoraj zdecydował, że jutro wysłucha informacji rządu w tej sprawie. Szkoda, że senatorowie PiS byli przeciw. Panie Prezydencie, zapraszam!” W czwartek Senat wysłucha informacji ministra zdrowia dotyczącej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Prezydent Andrzej Duda poinformował w środę, że zwróci się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o pilne zwołanie specjalnego posiedzenia Izby, aby rząd udzielił społeczeństwu informacji nt. koronawirusa. Zdaniem prezydenta, powinny też zostać podjęte działania legislacyjne, które ułatwią przygotowanie i ewentualną walkę z wirusem. “Doceniam troskę Andrzeja Dudy, który w obliczu zagrożenia koronawirusem chce zwołania specjalnego posiedzenia Sejmu. Przypominam, iż Senat już wczoraj zdecydował, że jutro wysłucha informacji rządu w tej sprawie. Szkoda, że senatorowie PiS byli przeciw. Panie Prezydencie, zapraszam!” – napisał Grodzki w środę wieczorem na Twitterze. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

