RPO pisze do marszałka Grodzkiego Media publiczne nadzoruje niekonstytucyjna Rada Mediów Narodowych. To ona zrobiła Jacka Kurskiego prezesem TVP. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar apeluje do marszałka Senatu, by przygotował nowelizację ustawy o mediach. OKO.press przypomina, jak PiS łamiąc prawo przejmował kontrolę nad mediami publicznymi. „Wszyscy się przyzwyczailiśmy, że mamy do czynienia z aktem łamania prawa. Dziwi mnie to, że to ja muszę się upominać o realizację praw i wolności w tym zakresie, a nie sama Krajowa Rada” – mówił Adam Bodnar w poniedziałek 3 lutego 2020 na senackiej komisji kultury i środków przekazu. Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że od 2016 roku polskie władze nie wykonały wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie mediów publicznych. Chodzi o to, kto ma prawo kontrolować i decydować o obsadzie stanowisk kierowniczych w mediach publicznych. Według Trybunału: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zdaniem PiS-u: Rada Mediów Narodowych, którą sam stworzył. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

