Martwe koale po wyrębie drzew Dziesiątki martwych lub rannych koali znaleziono w australijskim stanie Wiktoria. Na plantacji dokonano wyrębu drzew zamieszkiwanych przez te zwierzęta. Udało się uratować około 80 osobników. W szalejących od września pożarach australijskiego buszu zginęło wiele koali. Później zagrożeniem były dla nich powodzie po ulewnych opadach deszczu. Personel zoo w pobliżu Sydney musiał je ewakuować. Teraz dziesiątki koali zginęły w trakcie wyrębu drzew. W grudniu na plantacji drzew w stanie Wiktoria niedaleko miasta Portland na południowym wschodzie kraju wycięto eukaliptusy gałkowe będące naturalnym siedliskiem koali. Drzewa cięto w momencie, kiedy były na nich koale. Pozostawiono tylko kilka niezamieszkałych drzewostanów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

