Mateusz Morawiecki “Człowiekiem Wolności” tygodnika “Sieci” Siłę naszej wolności musimy czerpać nie tylko z tradycji i przeszłości, ale też z woli budowy silnej, nowej przyszłości – mówił premier Mateusz Morawiecki. Wśród wyzwań, z którymi Polska musi się zmierzyć, wymienił m.in. rewolucje technologiczną – cyfrową i klimatyczną. Mateusz Morawiecki odebrał w środę nagrodę “Człowiek Wolności” tygodnika “Sieci”. Premier podkreślał, że wolność to dla niego pewne wspólne doświadczenie, “wspólnota idei, ideałów, ludzi, którzy dążą do lepszego świata, lepszej Polski”. Zwrócił uwagę, że w XX wieku wolność była “naznaczona bardzo charakterystycznym polskim losem”. – Odzyskana z trudem w 1918 r., później tak szybko utracona w momencie, kiedy stawiliśmy czoła niemieckiej nawałnicy, a potem sowieckiej nawale. Później przez lata odzyskiwana właściwie w czasie beznadziei, aż w końcu erupcja Solidarności, która dała nam tą wielką nadzieję republikańskiej solidarnościowej wolności – przypomniał Morawiecki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

