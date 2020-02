Meghan Markle i książę Harry opuszczą Kanadę i przeprowadzą się do Stanów? Meghan i Harry ostatecznie zdecydowali się na Kanadę. Okazuje się jednak, że ich kolejnym celem mogą być Stany Zjednoczone. Osoby z otoczenia pary książęcej informują, że byli członkowie rodziny królewskiej chcą spędzić letnie wakacje w Los Angeles. – Uwielbiają przebywać w Kanadzie, ale też patrzą na domy w LA – powiedział magazynowi “People” przyjaciel książęcej pary. – Prawdopodobnie będą mieć domy w obu miejscach – dodał. Wybór Los Angeles nie powinien dziwić – Meghan Markle urodziła się w tym mieście, ma tam rodzinę i wielu przyjaciół. Do tego pojawiają się plotki, jakoby żona księcia Harry’ego planowała wrócić do aktorstwa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.