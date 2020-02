Michał Wójcik oskarżany o manipulację Michał Wójcik, który umniejszał wagę ataku na sędzię w Rybniku, może mieć kłopoty. Poseł KO Tomasz Zimoch poinformował w mediach społecznościowych, że złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wiceministra sprawiedliwości. “Złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika” – napisał w mediach społecznościowych Tomasz Zimoch. To reakcja na wypowiedzi wiceministra o sędziach. Jak podkreślił Zimoch, “jest przeciwnikiem manipulacji”. Zasugerował, że uprawia ją Wójcik, “by osiągnąć doraźny cel partyjny”. “Zataił przed opinią publiczną wszystkie okoliczności zdarzenia, celowo je pominął. Według mnie naruszył prawo w celach propagandowych, by wywołać w społeczeństwie poczucie bezkarności sędziów. Niedopuszczalne jest, by funkcjonariusz publiczny przekraczał swoje uprawnienia, celowo manipulując faktami” – podkreślił. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

