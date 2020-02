Międzygórze: ksiądz zaatakował wiernego w kościele? – Do przedsionka kościoła wszedłem w czapce i tam zostałem zaatakowany przez cztery osoby. Na końcu ksiądz zerwał mi czapkę – opowiada reporterom Uwaga! TVN Bartosz Horbowski. Wszystko zarejestrowały kamery monitoringu. Mężczyzna złożył doniesienie o napaści, ksiądz z kolei oskarżył go o pobicie. Organy ścigania zajmują się sprawą już trzy lata. Do wydarzeń z udziałem pana Bartosza i księdza Andrzeja A. doszło w Sanktuarium Mari Śnieżnej w okolicach Międzygórza, po pasterce w 2016 roku. – Do przedsionka kościoła wszedłem w czapce i tam zostałem zaatakowany przez cztery osoby – opowiada Bartosz Horbowski i dodaje: Podeszła do mnie gospodyni księdza, która zabrała mi telefon. Oprócz niej, zaatakowały mnie dwie osoby z otoczenia księdza, a na końcu ksiądz, zrywając mi czapkę z głowy. Pan Bartosz ma 27 lat, jest aktorem i pracuje w teatrze. Nie miał wcześniej problemów z prawem. W Miedzygórzu spędzał święta. – Następnego dnia złożyłem na policji doniesienie o ataku na mnie i kradzieży mojego telefonu. Dowiedziałem się wówczas, że ksiądz już zgłosił napad z pobiciem – opowiada Horbowski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

