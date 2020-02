Minister Emilewicz o “szansie Polski” dzięki epidemii Politycy tracą już wyczucie w swoich wypowiedziach dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz stwierdziła, że paradoksalnie, epidemia może być… szansą dla polskich przedsiębiorców. – Polska gospodarka oparta na małych i średnich firmach, które nie miały swoich parków produkcyjnych ulokowanych w Chinach, paradoksalnie na tego typu kryzysie może skorzystać – powiedziała Jadwiga Emilewicz. W ten sposób odniosła się do pytania dziennikarza na temat coraz bardziej dramatycznej sytuacji, związanej z koronawirusem. Dalej minister wyjaśniła, o co dokładnie chodzi. Przyznała, że docierały do niej pytania od inwestorów amerykańskich z branży budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego, którzy stracili dotychczasowych dostawców m.in. instalacji oświetleniowych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.