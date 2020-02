Ministerstwo instruowało sędziów, jak mają orzekać? Na początku stycznia szef Departamentu Kadr w MS Dariusz Pawłyszcze wysłał do sądów okręgowych i apelacyjnych pismo, w którym wskazywał, w jaki sposób sędziowie powinni zignorować uchwałę SN, dotyczącą składów sędziowskich. Paweł Rygiel, sędzia krakowskiego Sądu Apelacyjnego zarzuca urzędnikowi z Ministerstwa Sprawiedliwości, że ten dopuścił się działań bezprawnych i przekroczył swoje kompetencje. 8 stycznia 2020 r. szef Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w MS wysłał pismo do sądów okręgowych i apelacyjnych w całej Polsce. Pouczał w nim, w jaki sposób sędziowie mają ignorować uchwałę Izby Pracy SN z 5 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy orzekł, że jeśli w trzyosobowym składzie sędziowskim w postępowaniu apelacyjnym jeden z członków składu jest na urlopie wypoczynkowym i zostaje zastąpiony, prowadzi to do nieważności postępowania – bo naruszona została zasada niezmienności składu sędziowskiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

