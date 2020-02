Mistrz olimpijski stworzył zespół z… 12-letnią córką Kanadyjczyk Brad Gushue, mistrz olimpijski w curlingu z 2006 r., wystąpi w jednym zespole w konkurencji par mieszanych z… 12-letnią córką Hayley, której nie było jeszcze na świecie, gdy sięgał po złoto w Turynie. Rodzinna para weźmie udział w mistrzostwach prowincji Nowa Funlandia i Labrador – poinformował portal nbcsports.com. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

