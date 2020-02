Młoda Polka wśród ofiar prawicowego terrorysty z Hanau Niemcy. Tragedia w Hanau. Tobias R. zabił 11 osób. Attache prasowy polskiej ambasady w Berlinie podaje, że wśród ofiar i rannych nie ma osób z polskim obywatelstwem i nazwiskiem. Jedna z ofiar miała jednak polskie korzenie. W środę wieczorem Tobias R. zabił w niemieckim Hanau zabił 11 osób, a poważnie zranił kolejne osiem. Wszystko wskazuje na to, że później zastrzelił własną matkę i popełnił samobójstwo. Z nieoficjalnych informacji “Der Tagesspiegel” wynikało, że wśród ofiar śmiertelnych była również Polka. Miała być kelnerką w jednej z dwóch palarni fajek wodnych, które zaatakował 43-letni Tobias R. Z kolei polsatnews.pl podawał, że 36-latka ma być pochodzenia romskiego. W restauracji była jako gość, a wcześniej pracowała tam jako kelnerka. Wśród znajomych była znana jako “Mercedes”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

