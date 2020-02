“Mobilizacyjne” posiedzenie klubu PiS z udziałem prezydenta W poniedziałek wieczorem w podwarszawskiej Jachrance odbyło się wyjazdowe posiedzenie klub parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Omawialiśmy techniczne i programowe elementy naszej kampanii, wymaga ona niezwykle intensywnej pracy oraz ogromnej mobilizacji naszych zwolenników – mówił szef klubu Ryszard Terlecki. Klub PiS zebrał się w poniedziałek wieczorem na wyjazdowym posiedzeniu w podwarszawskiej Jachrance. Na spotkanie przyjechali m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, lider PiS Jarosław Kaczyński, a także szefowie: Porozumienia – wicepremier Jarosław Gowin i Solidarnej Polski – minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska po zakończeniu pierwszej, oficjalnej części posiedzenia klubu powiedziała dziennikarzom, że spotkanie przebiega w bardzo życzliwej atmosferze. – Jednocześnie w atmosferze mobilizacji i pełnego wsparcia dla pana prezydenta Andrzeja Dudy – dodała. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

