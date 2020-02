Mocny sztab i trudny start. Doświadczeni politycy pomogą w kampanii Andrzeja Dudy? Joachim Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan – prezydent Andrzej Duda, który ubiega się o reelekcję, zaprezentował w środę swój sztab wyborczy. To mocny sztab, ale też trudny start kampanii wyborczej, skoro jej kierunek wyznacza środkowy palec posłanki PiS. Najważniejsi ludzie w sztabie wyborczym Andrzeja Dudy zostali w środę zaprezentowani w radosnej atmosferze. Powodem do radości nie jest jednak środkowy palec posłanki Joanny Lichockiej, która pokazała go posłom opozycji w czasie debaty nad przekazaniem dwóch miliardów złotych mediom publicznym. Ten środkowy palec posłanki Lichockiej musi być potężnym obciążeniem i dla PiS, i dla kandydata PiS na prezydenta, skoro cały jego sztab był zgodny, że muszą paść takie słowa: – Ja bardzo proszę, żeby nie było takich sytuacji, jaka niedawno miała miejsce w Pucku, czy takich sytuacji, jakie mieliśmy ostatnio, niestety, w polskim Sejmie. Żeby nie było obrażających gestów obscenicznych, żeby nie było obrażających słów – powiedział podczas prezentacji członków sztabu prezydent Andrzej Duda. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.