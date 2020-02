Wiosna to wyjątkowa pora roku. Wszystko w przyrodzie budzi się do życia i rozkwita pełnią sił. Podobnie jest w modzie – pojawiają się nowe trendy, kolory i wzory. Sprawdź modne buty sportowe w sezonie wiosna 2020!

Jeśli również masz dość szarej jesieni i monotonnej zimy, zaszalej z wiosennym obuwiem. Wiosną nie ma miejsca na nudę!

Białe buty do niedawna kojarzono z kiczem i brakiem gustu. Na szczęście ta tendencja zdecydowanie się zmieniła. Po tym, jak białe botki i białe kozaczki szturmem podbiły serca pań, przyszła pora na białe buty na wiosnę! Nieważne, czy wybierzesz białe sneakersy czy białe trampki. Będą pasować zarówno do spódnic (różnej długości), sukienek, jak i spodni! Białe buty to mocny akcent, który nadaje charakteru lub stanowi tło stylizacji – właśnie ta różnorodność i możliwość wielu kombinacji jest w tym przypadku najlepsza! Co więcej, nawet zwykłe białe trampki świetnie się sprawdzą zestawione z rzeczami, które wydają nam się zbyt eleganckie, aby nosić je ze sportowym obuwiem. Przykład? Plisowana spódnica w zestawieniu z białymi trampkami wygląda świeżo, dziewczęco i modnie. W zestawieniu ze szpilkami… bywa ”pańciowato”!

Damskie buty sportowe, podobnie jak białe obuwie, przed laty kojarzono z wygodą. Ale niewiele miały wspólnego z modą. Były po prostu brzydkie i odbierały kobiecie eteryczności oraz uroku. Teraz to się na szczęście zmieniło, a damskie buty sportowe są nie tylko wygodne. Mogą być również dopełnieniem wielu stylizacji! Wysoka platforma pięknie wyszczupli sylwetkę i wyprofiluje nogę.

Mnogość kolorów, wzorów, wybór sznurówek – to wszystko sprawia, że trampki damskie wróciły do łask. Co więcej, nie musisz wydawać na trampki kilkuset złotych, by posiadać trampki dobrej jakości. A przy tym bardzo wygodne. Jeśli lubisz różnorodność i szybko nudzi cię jedna para drogich, choć markowych trampek, w sklepie internetowym możesz znaleźć trampki w cenach tak atrakcyjnych, że będziesz mogła kupić kilka par i dopasować je do wielu stylizacji.

Jeśli natomiast stawiasz na rozwiązania uniwersalne, czarne sneakersy powinny sprostać twoim oczekiwaniom. Są wygodne, ładne, a przede wszystkim – dzięki czarnemu, niezobowiązującemu kolorowi, pasują niemal do wszystkiego!