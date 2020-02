MON będzie negocjował umowę dot. zakupu zestawów Patriot W tym celu resort powołał zespół negocjacyjny. Jak wynika z decyzji szefa MON – podpisanej z upoważnienia przez wiceministra Tomasza Zdzikota – powołany zespół ma negocjować “aneks nr 1 do umowy offsetowej zawartej w dniu 23 marca 2018 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Raytheon Company”. ‹ wróć Powołany zespół działa jako organ pomocniczy ministra obrony. W jego składzie przewidziano: dyrektora Biura ds. Spraw Umów offsetowych w MON, który będzie przewodniczącym zespołu; a także Pełnomocnika MON ds. Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych RP sytemu Wisła (Polska w tym programie wybrała amerykański system Patriot), w funkcji zastępcy przewodniczącego zespołu. Ponadto w zespole swoich przedstawicieli będą miały resorty: gospodarki, spraw zagranicznych i aktywów państwowych, a także Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektorat Uzbrojenia i Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. W roli obserwatorów w pracach zespołu mogą uczestniczyć przedstawiciele: BBN, CBA i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Przedstawiciele Prokuratorii Generalnej RP mogą brać udział w pracach zespołu świadcząc na jago rzecz pomoc prawną. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

