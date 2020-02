Miliony na podkomisję smoleńską Macierewicza Podczas posiedzenia Senackiej Komisji Obrony Narodowej wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz poinformował, że na pracę podkomisji smoleńskiej zostanie przeznaczonych 2 mln 746 tys. zł. Komisja rozpatrywała finanse na obronę narodową zawarte w częściach ustawy budżetowej na 2020 r. dotyczących Kancelarii Prezydenta RP, obrony narodowej, rezerw celowych, budżetu wojewodów, a także planów finansowych: Agencji Mienia Wojskowego, Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz podkreślił, że budżet na obronę narodową został opracowany na poziomie 2,1 proc. przewidywanego wykonania PKB w 2020 r. Ocenił, że to budżet “imponujący i rekordowy”, opiewający na kwotę ponad 49 mld 996 mln zł. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.