Morawiecki: spotkanie z von der Leyen bardzo konstruktywne – To było bardzo konstruktywne i pozytywne spotkanie, na którym dokładnie omówiliśmy kwestie unijnego budżetu; myślę, że dzisiaj posunęliśmy się do przodu w kilku aspektach – mówił premier Mateusz Morawiecki w Brukseli po spotkaniu z szefową KE Ursulą von der Leyen. Szef polskiego rządu poinformował, że podczas czwartkowego spotkania bardzo dokładnie omówiono kwestie nowego unijnego budżetu. – Przedstawialiśmy nasze myślenia na temat budżetu. Oczywiście wyjść trzeba zawsze od tego, że ze smutkiem wszyscy stwierdzamy, że Wielka Brytania opuściła UE i dlatego jest mniej środków na przyszłą perspektywę – powiedział Morawiecki polskim dziennikarzom. Zaznaczył jednak, że wszystkie nowe cele nie mogą być realizowane kosztem polityk traktatowych – funduszu spójności, z którego środki pochodzą na budowę dróg czy mostów.

