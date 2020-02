Możliwe scenariusze przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej Polska odpowiedź na wniosek Komisji Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych w sprawie Izby Dyscyplinarnej trafi na biurko wiceprezes TSUE. To ona osobiście podejmie decyzję, co dalej. Bruksela chce, by jak najszybciej zawiesić działalność izby. Możliwe scenariusze analizuje Michał Tracz, dziennikarz TVN24. Komisja Europejska chce, by Trybunał nakazał natychmiastowe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Strona polska dostała od TSUE czas do 13 lutego, by ustosunkować się do wniosku z Brukseli. Liczącą kilkadziesiąt stron odpowiedź na wniosek Komisji Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało do Luksemburga w ostatnim momencie. Polski rząd wniósł o odrzucenie wniosku Komisji. – Polska podtrzymuje formowane do tej pory stanowisko, że kwestie związane z regulacją wymiaru sprawiedliwości nie są przedmiotem traktatowych relacji unijnych – mówił w TVN24 rzecznik rządu, Piotr Muller. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

