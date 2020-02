Mroczna strona uprawy owoców i warzyw Jedzenie, które ląduje na naszym talerzu, często przechodzi drogę okupioną nie tylko cierpieniem zwierząt, nieszczęściem ludzi, ale i degradacją środowiska. Czego zatem nie kupować, by mieć czystsze sumienie? Tajemnicą poliszynela jest to, że spożywanie mięsa i produktów odzwierzęcych jest sprawą wątpliwą moralnie i mało ekologiczną. Jednak nawet niektóre owoce mają swoją mroczną i krwawą stronę. Najpopularniejszym z nich jest awokado, o którego negatywnym wpływie na planetę i rolników pisałem w tym artykule. Istnieje złota, choć nie uniwersalna zasada: sięgajmy po produkty lokalne lub z niedalekich rejonów świata. Mamy wtedy większą pewność, że ich produkcja i dystrybucja miała mniejszy wpływ na środowisko, ludzi i zwierzęta. Z drugiej strony, nie możemy też nagle zrezygnować z kupowania produktów stanowiących podstawowe źródło utrzymania lokalnej społeczności. Wybór pozostawiam wam. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

