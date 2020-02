Na osiedlu nie ma przedszkola ani żłobka, będzie piąty kościół Piąty kościół w promieniu dwóch kilometrów – tak zdecydowali szczecińscy radni PiS-u. Mieszkańcy prosili jednak o park, plac zabaw, przedszkole i żłobek, bo mają przede wszystkim potrzeby życiowe i cztery inne kościoły w zasięgu wzroku. Kolejny kościół w odległości dwóch kilometrów? Na szczecińskim osiedlu Nad Rudzianką mogłaby być rekreacja, ale będzie antylaicyzacja. – Trzeba zadbać o prawa katolików. O to, żeby również mogli mieć swoją świątynię – uważa Dariusz Matecki, radny Szczecina z ramienia PiS. Decyzję o budowie kolejnej świątyni podjęli szczecińscy radni. “Za” byli ci z PiS-u i część bezpartyjnych, a “przeciw” Koalicja Obywatelska. Podczas obrad głos zabrali mieszkańcy osiedla. Ci od potrzeb bytowych i ci od potrzeb duchowych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.