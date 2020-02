Na pomoc sojuszników poczekamy nawet parę miesięcy Oczekiwanie na pomoc sojuszników może potrwać kilka miesięcy, dlatego na wypadek agresji Rosji powinniśmy budować zręby tzw. obrony totalnej, jak inne kraje bałtyckie. W kwietniu w Polsce pojawią się żołnierze amerykańscy przerzucani zza oceanu w ramach ćwiczenia Defender 20. Pakowanie ciężkiego sprzętu na statki już ma miejsce. Warto dodać, że przygotowanie do manewrów trwało kilka miesięcy. Analitycy amerykańskiego think thanku RAND Corporation w raporcie z poprzedniego roku zakładają ostrożnie, że do kontrataku sił sojuszniczych w przypadku agresji Rosji na kraje bałtyckie może dojść w kilka tygodni lub wręcz miesięcy od rozpoczęcia wojny. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

