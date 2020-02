Najdrożej w Warszawie, a najtaniej w Kielcach Najwięcej za metr kwadratowy mieszkania na rynku wtórnym w czwartym kw. ubiegłego roku płacono w Warszawie, czyli 9 tys. 301 zł, a najmniej w Kielcach – 4 tys. 453 zł – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Rok wcześniej w tych miastach za metr mieszkania trzeba było zapłacić odpowiednio 8 tys. 762 zł i 3 tys. 882 zł. Jak informuje NBP w czwartym kwartale ubiegłego roku transakcyjna cena za 1 mkw. mieszkania na rynku wtórnym wyniosła: w Białymstoku – 5 tys. 316 zł, w Bydgoszczy – 5 tys. 95 zł, w Gdańsku – 8 tys. 268 zł, w Gdyni – 7 tys. 384 zł, w Katowicach – 4 tys. 895 zł, w Krakowie 7 tys. 414 zł, w Lublinie – 5 tys. 747 zł, w Łodzi 4 tys. 870 zł, w Olsztynie – 5 tys. 316 zł, w Opolu 5 tys. 72 zł, w Poznaniu – 6 tys. 386 zł, w Rzeszowie – 5 tys. 731 zł, w Szczecinie – 5 tys. 634 zł, we Wrocławiu – 7 tys. 316 zł, a w Zielonej Górze – 4 tys. 547 zł. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

