Największe epidemie w dziejach ludzkości. Pochłonęły miliony istnień. Koronawirus sieje przerażenie na całym świecie, zbierając coraz większe żniwo ofiar. Ale świat pamięta epidemie znacznie groźniejsze niż COVID-19. Epidemie, które dziesiątkowały całe kontynenty. Koronawirus przy "czarnej śmierci" czy ospie prawdziwej, które przeprowadziły na tamten świat dziesiątki milionów ludzi, jest jak kaszelek. Nowy koronawirus pojawił się już na wszystkich kontynentach. Codziennie potwierdzane są nowe przypadki zachorowań, szacuje się, że nosicielami COVID-19 jest już ponad 82 tys. osób. W Polsce nie stwierdzono jeszcze żadnego przypadku, ale ministerstwo zdrowia zapewnia, że to tylko kwestia czasu. Jednocześnie WHO i wszystkie rządy na świecie próbują zapobiec panice, która przybiera na sile. Jak przekonuje Światowa Organizacja Zdrowia – w wielu przypadkach strach jest nieuzasadniony. Ludzkość ma za sobą o wiele gorsze choroby. Przypominamy najgroźniejsze z nich.

