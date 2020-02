Naukowcy odkryli białko, które pobudza rozwój raka płuc i czerniaka Naukowcy z Dalekowschodniego Uniwersytetu we Władywostoku, Uniwersytetu Genewskiego i Uniwersytetu Fuzhou odkryli białko, które bierze udział w rozwoju raka płuc i czerniaka. Dokonane odkrycie otwiera nowe możliwości skutecznego leczenia tych dwóch rodzajów raka za pomocą terapii kierunkowej – powiedzieli agencji TASS naukowcy z Władywostoku. Stwierdzono, że białko WDR74 odgrywa ważną rolę w rozwoju guza i przerzutów czerniaka i raka płuca. Gdy naukowcy sztucznie zwiększyli ilość tego białka w komórkach nowotworowych, zaobserwowali zwiększoną aktywność komórek. Kiedy jednak ilość białka została zmniejszona, komórki straciły zdolność do wytwarzania przerzutów i stały się podatne na chemioterapię. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

