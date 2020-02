Naukowcy ostrzegają: do 2100 roku rafy koralowe mogą zniknąć z Ziemi Wzrost średniej temperatury mórz i oceanów, a także zakwaszanie wód mogą wyeliminować prawie wszystkie istniejące na świecie siedliska rafy koralowej do 2100 roku – poinformowali naukowcy na konferencji “Ocean Sciences Meeting 2020” w San Diego w Kalifornii. Przewidują, że w wyniku zmian klimatu i zanieczyszczeń wód, 70-90 procent raf zniknie już w ciągu najbliższych 20 lat. Biolodzy próbują walczyć z wymieraniem raf koralowych poprzez przeszczepianie koralowców uprawianych w laboratorium. Takie działanie ma na celu przyspieszenie regeneracji tego siedliska i przywrócenie mu zdrowego stanu. Według badań przedstawionych na konferencji “Ocean Sciences Meeting 2020” w San Diego, temperatura i zakwaszenie wód są czynnikami decydującymi o tym, czy dany obszar z rafą koralową nadaje się do odtworzenia. – Wygląda to dość ponuro do 2100 roku – powiedziała Renee Setter, biogeograf z Uniwersytetu Hawajskiego Manoa. Podkreśliła, że właśnie ocieplenie klimatu ma najgorszy wpływ na rafę koralową. – Walka z zanieczyszczeniami jest wspaniała. Musimy kontynuować te wysiłki. Ale w ostatecznym rozrachunku to walka ze zmianami klimatu jest tym, co naprawdę musimy robić, aby ocalić koralowce – dodała. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.